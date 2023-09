Olbrzymia kumulacja w loterii Powerball. Nikt nie wygrał w 28 losowaniach

Loteria Powerball bliska jest rekordowej kumulacji. W sobotę 23 września nikt nie wylosował wszystkich liczb, co oznacza, że w poniedziałek do wygrania będzie aż 785 milionów dolarów. W przeliczeniu na złotówki to ponad 3,3 miliarda zł.

Organizacja Multi-State Lottery Association, która zajmuje się loteriami w USA, oceniła, że potencjalna wygrana będzie czwartą co do wielkości w historii. W listopadzie 2022 roku trafiono ponad 2 miliardy dolarów. Z kolei w styczniu 2026 roku ponad 1,5 mld, a w lipcu 2023 roku ok. 1 mld.

Powerball. Do wygrania 785 milionów dolarów

Jak podaje CNN, ostatnie losowanie przyniosło ponad półtora miliona zwycięskich kuponów, choć nie udało się trafić głównej wygranej. W sobotę było trzech szczęśliwców, którzy zainkasowali milion dolarów.

Od 19 lipca przeprowadzono 28 kolejnych losowań bez zwycięzcy głównej nagrody. Jeżeli uda się to w najbliższym losowaniu, wygrana osoba będzie mogła odebrać 785 milionów dolarów w ratach lub jednorazowo 367 milionów dolarów. Obie kwoty nie uwzględniają podatków.

Amerykańska loteria Powerball polega na tym, że skreśla się 5 liczb z głównego zestawu numerów 69 - zwanych białymi kulami. Dodatkowo trzeba wybrać jedną liczbę z puli 26, tzw. czerwoną kulę. Aby wygrać główną nagrodę należy trafić 5 białych lub oraz 1 czerwoną.