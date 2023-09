Polska uważa, że Słowacja ma problem ze szczelnością granic. Według MSWiA osoby nielegalnie dostają się szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski. - Polska przymierza się do wprowadzenia zwiększonych kontroli na granicach południowych - zapowiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

- Od ponad miesiąca obserwujemy wzrost napływu nielegalnych imigrantów od strony Słowacji - powiedziała Polsat News Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Przytoczyła też dane, z których wynika, że liczba osób przedostających się ze Słowacji do Polski przez "zieloną granicę" wzrosła siedmiokrotnie w porównaniu do 2022 roku.

Polsat News: MSWiA rozważa wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją

- To jest z 60 do prawie 450 migrantów. Na odcinku z Czechami statystyki wzrosły dwukrotnie - przekazała.

Co oznacza zapowiadane wzmocnienie granicy? Michalska wyjaśniła, że ustanowienie kontroli nie jest możliwe, dlatego, że jest to wewnętrzna granica Strefy Schengen, - Jedyne co możemy robić to kontrole legalności pobytu, kontrole na drogach dojazdowych do granicy i to robimy. Ale to są tylko kontrolę wyrywkowe - mówiła. Dodała, że SG zwiększyła też liczbę patroli.

Z kolei na granicy polsko-niemieckiej niebawem mogą wrócić kontrole. W piątek szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser zapowiedziała wprowadzenie krótkoterminowych, stacjonarnych kontroli granicznych.