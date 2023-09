Orgia księży na parafii. Biskup zwrócił się do wiernych z kuriozalnym apelem

Prokuratura nie wyklucza kolejnych przesłuchań ws. seksafery w parafii w Dąbrowie Górniczej. Tymczasem szerokim echem odbił się list do wiernych biskupa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka, który wezwał do postu i modlitwy za “zawstydzonych i obolałych księży”. “Ten list byłby nawet śmieszny, gdyby nie to, że pokazuje on, że biskup nie chce albo nie potrafi zrozumieć, co się w jego diecezji dzieje” - ocenił publicysta Tomasz Terlikowski.