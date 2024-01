Oscar Pistorius wyszedł z więzienia. "Blade Runner" z RPA zamordował swoją dziewczynę

Oscar Pistorius to południowoafrykański lekkoatleta. Był uczestnikiem igrzysk paraolimpijskich, na których zdobył sześć złotych medali. W 2007 roku na mitingu IAAF biegł na specjalnych protezach z włókna węglowego. Wystąpił wtedy jako pierwszy niepełnosprawny biegacz razem ze sprawnymi zawodnikami.

Jednak dziś o Oscarze Pistoriusie mówi się głównie w kontekście tego, co wydarzyło się w noc walentynkową w 2013 roku. Pistorius zamordował swoją partnerkę w 14 lutego, oddając do kobiety cztery strzały. O makabrycznej zbrodni mówił wówczas cały świat. Wiele osób wierzyło, że śmierć Reevy Steenkamp była nieszczęśliwym wypadkiem, bo taką wersję przez długi czas przedstawiał Pistorius. Opisywał, że feralnej nocy obudził się w środku nocy i nie zastał swojej partnerki w łóżku. Myśląc, że w łazience jest włamywacz, sięgnął po broń i oddał kilka strzałów. Modelka Reeva Steenkamp zmarła na rękach mężczyzny.

Jednak w wyniku procesu sąd orzekł, że było to zabójstwo z premedytacją i skazał Pistoriusa na 13 lat pozbawienia wolności. Sportowiec właśnie opuszcza więzienie, jednak nie będzie całkiem “wolny”.

– Związane z nim zainteresowanie nie odróżnia go od innych więźniów ani nie uzasadnia niespójnego traktowania. Na przykład oczekuje się, że będzie w domu o określonych porach dnia. Nie może spożywać alkoholu ani innych zabronionych substancji – przekazały niedawno południowoafrykańskie władze cytowane przez BBC. Kim tak naprawdę jest Oscar Pistorius?

Oscar Pistorius – kariera sportowa, paraolimpiada

Oscar Pistorius interesował się sportem od dziecka. Od małego chciał udowodnić, że niczym nie różni się od rówieśników. Biegał szybko, uczestniczył we wszystkich zajęciach sportowych, robił pompki, lubił pływać. Pewnego dnia został zauważony przez miejscowych działaczy lekkoatletycznych, którzy zaproponowali mu wyjazd na letnią paraolimpiadę do Aten w 2004 r. W Grecji Oscar uzyskał rekordowy wynik: 200 metrów w 21,97 sekundy. Pistorius w swojej karierze zdobył aż sześć złotych medali, startując w biegach na 100, 200 i 400 metrów oraz w sztafecie 4x100 m.

Pistorius w krótkim czasie stał się gwiazdą sportu. Na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w 2011 r. jako członek sztafety RPA w biegu 4x400 m zdobył srebrny medal. W indywidualnej rywalizacji na tym samym dystansie podczas Igrzysk w Londynie mieszkaniec RPA dotarł do półfinału. Wszystko skończyło się w 2013 roku.

fot. AFP EAST/NEWS

Oscar Pistorius – morderstwo Reevy Steenkamp

Nad ranem 14 lutego 2013 r. policja wydała komunikat, że w posiadłości Pastoriusa w Pretorii doszło do brutalnego morderstwa. Partnerka Pistoriusa, modelka Reeva Steenkamp miała wówczas zaledwie 29 lat. Chociaż Pistorius przekonywał sąd, że do śmierci narzeczonej doprowadziła fatalna pomyłka, ostatecznie nikt nie uwierzył w taką wersję wydarzeń. Reeva, kilka tygodni przed śmiercią miała pisać do Pastoriusa:

“Boję się ciebie i tego, w jaki sposób się wobec mnie zachowujesz”.

Proces trwał wiele lat. Początkowo Pistorius został skazany na pięć lat bezwzględnego pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. To oznaczało, że mógł przebywać we własnym domu, a nie w areszcie. Sprawa została ponownie skierowana do sądu. Ostatecznie Pistorius został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Wyrok obowiązywał do grudnia 2029 r., ale dzięki zwolnieniu warunkowemu zwolnieniu mężczyzna już teraz opuszcza więzienie.

Oscar Pistorius – dlaczego stracił nogi?

Oscar Pistorius urodził się 22 listopada 1986 roku w Johannesburgu. Tuż po narodzinach lekarze zdiagnozowali u niego rzadką, wrodzoną chorobę, charakteryzującą się brakiem kości strzałkowych w obu nogach. Konieczna była amputacja obu kończyn. Pół roku później Pistorius otrzymał pierwsze protezy. Oscar Pistorius zawsze był bardzo związany z matką, która poświęciła całe swoje życie niepełnosprawnemu dziecku. To ona wychowywała Oscara, gdy ojciec opuścił rodzinę i zamieszkał 1000 km dalej. Przed amputacją nóg matka napisała do Pistoriusa wyjątkowy list, o którym sportowiec wielokrotnie wspominał w wywiadach.

– Prawdziwym przegranym nigdy nie jest osoba, która jako ostatnia przekroczy linię mety. Prawdziwym przegranym jest osoba, która siedzi z boku. Osoba, która nawet nie próbuje konkurować – wspominała w liście do syna Sheila Pistorius.

Oscar Pistorius, wspominając matkę, mówił:

“Wszystko, czego się nauczyłem, nauczyłem się od niej”.