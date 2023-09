Panika na uczelni, padły strzały. Zapłakani studenci wybiegali na boso

Sceny grozy rozegrały się w czwartkowe popołudnie w Rotterdamie w Holandii. Media informują, że doszło tam do strzelaniny. Początkowo informowano, że za napaść odpowiedzialny ma być około 20-letni mężczyzna w wojskowym stroju, w mieście trwa policyjna obława.

Holandia. Strzelanina w Rotterdamie, wybuchła panika

Początkowo media informowały, że do strzelaniny doszło w Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma, gdzie ranna została jedna osoba. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać policyjne radiowozy i ludzi, którzy opuścili budynek. Z dostępnych informacji dowiadujemy się również, że na miejscu wybuchła panika.

Portal De Stentor przekazał, że świadkowie widzieli studentów wybiegających z budynku bez butów i z podniesionymi rękoma. Część z nich miała płakać. Inne osoby mają wciąż przebywać w budynku, gdzie się zabarykadowały.

Trwa obława na napastnika

"The Mirror" informował, że do napaści z użyciem broni palnej doszło też na zachodzie miasta, w prywatnym domu ranna została jedna osoba. Wiadomo, że w obu budynkach, w których padły strzały, wybuchł pożar. Z żywiołem walczą obecnie strażacy. Niestety, na ten moment nie ma jednoznacznych informacji co do stanu zdrowia rannych osób.

Policjanci podali do publicznej wiadomości rysopis sprawcy, który z miejsca strzelaniny miał się oddalić na motocyklu. Wiadomo, że mężczyzna miał długie czarne włosy, wojskowy strój, nosił plecak i słuchawki. Funkcjonariusze wezwali mieszkańców do zachowania ostrożności i powiadomienia służb, jeśli zobaczą podejrzanego.

Napastnik zatrzymany. Są ofiary śmiertelne

Przed godziną 18:00 portal NL Times poinformował, że mężczyzna odpowiedzialny za strzelaninę został zatrzymany. Służby nie podały wielu szczegółów, wiadomo jednak, że napastnikiem okazał się 32-letni mieszkaniec Rotterdamu.

Niestety, funkcjonariusze przekazali też tragiczne wieści. Policjanci potwierdzili, że strzelanina doprowadziła do ofiar śmiertelnych. Nie podano jednak ich tożsamości czy ostatecznej liczby. - Naszym priorytetem jest poinformowanie o tej tragedii rodzin zabitych - przekazali funkcjonariusze.