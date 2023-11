Papież walczy z chorobą. Zachrypniętym głosem przemówił do wiernych

Papież Franciszek jest chory od weekendu, kiedy nie pojawił się w oknie Bazylii Świętego Piotra, aby wziąć udział w modlitwie Anioł Pański. W komunikacie przekazanym dziennikarzom Watykan zaznaczył też, że stan prawie 87-letniego papieża jest stabilny.

Pierwsze wiadomości o jego chorobie pojawiły się w sobotę, gdy zawiadomiono o "lekkim stanie grypowym". Kilka godzin później Franciszek przeszedł w szpitalu tomografię komputerową, by - jak wyjaśnił Watykan - wykluczyć komplikacje płucne. Watykan informował potem, że papież nie ma zapalenia płuc, ale stan zapalny w płucach.

Papież Franciszek ma stan zapalny płuc

W środę rano, dzień po odwołaniu jego podróży do Dubaju, Franciszek mimo choroby spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej. Wyjaśnił, że dalej nie czuje się dobrze i ma kłopoty z głosem.

Tekst jego katechezy oraz pozdrowień odczytał ksiądz z Sekretariatu Stanu. Papież zachrypniętym głosem zaapelował o przedłużenie rozejmu w Strefie Gazy i uwolnienie wszystkich zakładników, oraz o pokój, także na Ukrainie.

We wtorek Watykan potwierdził, że w piątek papież Franciszek nie poleci do Dubaju. Ojciec Święty miał wziąć udział w konferencji klimatycznej COP28.

- Papież wraca do zdrowia, ale nie chciał narażać się na ryzyko pogorszenia, postąpił więc zgodnie z zaleceniami lekarzy - powiedział dziennikarzom w środę watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Dodał: - To była decyzja, by uniknąć pogorszenia i szybciej wyzdrowieć.

