"Pod gruzami są ludzie". Atak rakietowy na Krzywy Róg, pocisk uderzył w blok

Atak rakietowy na blok w Krzywym Rogu. Rosjanie wzięli w poniedziałek 31 lipca o poranku na cel rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W kolejnym barbarzyńskim akcie wojny w Ukrainie wycelowali rakietę w budynek mieszkalny.

Rosja zaatakowała Krzywy Róg. Rakieta trafiła w blok, ludzie pod gruzami

- Co najmniej jedna osoba zginęła, a dziesięć zostało rannych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu. Pod gruzami najprawdopodobniej są ludzie - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko.

Rosja ostrzelała miasto dwiema rakietami. Jeden pocisk trafił w placówkę edukacyjną, drugi we wspomniany blok mieszkalny. W gruzach wieżowca trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Lokalny serwis Dnipro Operational podał, że do eksplozji doszło przed ogłoszeniem w mieście alarmu przeciwlotniczego, co potwierdzałoby, że Rosjanie zaskoczyli Ukraińców. Agencja UNIAN poinformowała, że z ataku ocalało 10-letnie dziecko. Rakieta zniszczyła część budynku od czwartego do dziewiątego piętra.

RadioZET.pl/Dnipro Operational – Telegram/Unian.ua