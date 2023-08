"Polacy są skłonni do eskalacji". Wrze ws. granicy polsko-białoruskiej, Kreml reaguje

- Polacy są skłonni do prowokowania sytuacji, eskalacji napięcia - stwierdził Dmitrij Pieskow, komentując sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz działania polskiego rządu po tym, jak dwa białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Rzecznik Kremla odniósł się również do tematu wagnerowców, którzy przebywają na terenie Białorusi. - Białoruś to suwerenne państwo - powiedział.