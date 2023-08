Przełomowe porozumienie ws. Ukrainy. Zełenski przekazał dobre wieści

Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem rządu Holandii Markiem Ruttem w bazie holenderskich sił powietrznych w Eindhoven. "Umówiliśmy się z Markiem Ruttem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie – nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek" – napisał ukraiński przywódca na Telegramie. Agencja Reutera zauważa jednak, że holenderski premier nie podał dokładnej liczby myśliwców.

Holandia i Dania przekażą Ukrainie myśliwce F-16

Zełenski nazwał decyzję o samolotach myśliwskich dla Sił Zbrojnych Ukrainy "przełomowym porozumieniem" i kolejnym krokiem na rzecz wzmocnienia tarczy powietrznej nad jego państwem. – Będą to samoloty, które wykorzystamy, by utrzymać rosyjskich terrorystów jak najdalej od ukraińskich miast i wsi – podkreślił prezydent.

– F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko – powiedział premier Rutte.

Prezydent Ukrainy z kolei wyjaśnił, że dla przyjęcia samolotów F-16 z Holandii potrzebne jest przygotowanie infrastruktury, jednak zapewnił, że to się już odbywa. Zełenski nie ujawnił, ilu ukraińskich pilotów przeszło już szkolenia. – Chcę, by było to niespodzianką dla Rosji – stwierdził, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

fot. HANDOUT/AFP/East News

"Jestem dumny, że Dania wraz z Holandią przekaże myśliwce F-16 na rzecz walki o wolność Ukrainy" – napisał duński minister obrony Jakob Ellemann-Jensen w wydanym w niedzielę komunikacie. Zapewnił, że Dania będzie zabiegać, aby inne kraje dołączyły do koalicji państw wspierających ukraińskie lotnictwo. Dania posiada 43 samoloty F-16, z czego około 30 jest wykorzystywanych na co dzień do celów obronnych. Myśliwce te mają zostać w latach 2024-2025 wymienione na F-35.

USA zatwierdziły wysłanie Ukrainie F-16

Jake Sullivan, doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, potwierdził w piątek, że władze amerykańskie poprą przekazanie F-16 Ukrainie przez Danię i Holandię. Jedenaście państw NATO, w tym Polska, powołało w lipcu na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców F-16. – Szkolenie już się rozpoczęło – powiedział w sobotę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji 24. Kanał. Według ministra oprócz pilotów szkoli się też pewna liczba inżynierów i techników.