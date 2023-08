Putin zrobił to po raz pierwszy od buntu Prigożyna. "Chciał pokazać, że ma kontrolę"

Władimir Putin w sobotę udał się do Rostowa nad Donem na południu Rosji, by przedstawić siebie jako takiego, który kontroluje swój reżim i armię - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosyjski dyktator odwiedził to miasto najprawdopodobniej po raz pierwszy od czasu buntu Jewgienija Prigożyna w czerwcu tego roku.