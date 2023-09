Psy śmiertelnie pogryzły przechodnia. Premier zakaże posiadania tej rasy

W piątek 15 września premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział wprowadzenie zakazu posiadania oraz hodowli psów rasy American XL Bully. Ta decyzja to pokłosie ostatniej serii ataków tych zwierząt na ludzi. W czwartek 14 września dwa psy w miejscowości Walsall dotkliwie pogryzły mężczyznę, rany okazały się śmiertelne. Właściciel zwierząt został aresztowany, 30-latek odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci.

W poniedziałek 11 września we wschodnim Londynie pies pogryzł czteroletniego chłopca. Londyńscy policjanci szukają właściciela zwierzęcia. Funkcjonariusze z South Yorkshire podali, że w ciągu ostatnich dni otrzymali zgłoszenia o czterech oddzielnych atakach psów rasy American XL Bully na dzieci, jeden z nich skończył się hospitalizacją.

Psy rasy American XL Bully stanowią zagrożenie dla społeczności

"American XL Bully stanowi zagrożenie dla naszych społeczności, a zwłaszcza dla naszych dzieci. Podzielam przerażenie narodu z powodu ostatnich nagrań wideo, które wszyscy widzieliśmy" - napisał Rishi Sunak na platformie X (dawniej Twitter). Premier wspomniał również o ataku z Walsall, który zakończył się tragicznie.

Już w poniedziałek 11 września minister spraw wewnętrznych Suella Braverman w reakcji na nagranie wideo z ataku psa na 11-letnią dziewczynkę wzywała do zakazania tej rasy psów. Wprowadzenie zakazu hodowli pozostaje w gestii ministerstwa środowiska, żywności i spraw wiejskich. W Wielkiej Brytanii zakazane są obecnie cztery rasy psów: tosa, dog argentyński, fila brasileiro oraz amerykański pitbulterier.

Decyzja o zakazaniu kolejnej rasy jest komentowana przez internautów. "To nie cholerne psy są problemem, tu problemem są właściciele", "Całkowicie się zgadzam, jeśli wyhodujesz coś do walki i ataku, wtedy zrobi to, co leży w jego naturze!", "Problem w tym, że ludzie kupujący rasę psów jej nie rozumieją. Brak odpowiedniego szkolenia jest przyczyną"

American XL Bully co to za rasa?

Do stworzenia w latach 80. XX wieku rasy American Bully posłużył głównie amerykański pitbulterier. W późniejszych latach powstała większa wersja psa - XL, ważąca nawet ponad 60 kilogramów. Brytyjski związek kynologiczny nie uznaje oraz nie definiuje tej rasy psów.