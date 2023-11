Rosjanie grożą nuklearnym tsunami na Bałtyku. Fala ma zmieść całe miasta

Rosyjscy propagandyści, a także przedstawiciele władzy w osobie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, od początku inwazji na Ukrainę wygłaszają groźby pod adresem sojuszników Kijowa i NATO. Kolejna wroga wypowiedź padła w jednym z ostatnich programów Olgi Skabiejewej na antenie Rossija 1.

Były pułkownik rosyjskiej armii Michaił Chodorionok, występujący w roli eksperta, odniósł się do planów rozszerzenia NATO o Szwecję. Propagandysta stwierdził, że grozi to konfliktem nuklearnym. - A ten konflikt może mieć jedynie charakter nuklearny. Dlatego właśnie można zapytać mieszkańców Sztokholmu i Tallina, czy tego wam trzeba? - zapytał.

Chodorionok zagroził Szwecji i Estonii nuklearnym tsunami

Później zaczął opisywać apokaliptyczną wizję nuklearnego tsunami. - Czy wyobrażacie sobie w ogóle podwodną eksplozję nuklearną u wybrzeży Tallina lub Sztokholmu, która wywoła falę i zmiecie te miasta? - mówił.

Zagroził również, że Rosja może zaminować Morze Bałtyckie. - Moglibyśmy zrzucić tak wiele min, że rozminowywanie zajęłoby wam 10 lat, gdybyście nadal mieli na to możliwości i środki - grzmiał.

Nieco ponad rok ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku do NATO wstąpiła Finlandia. Szwecja również się o to stara. Sztokholm napotkał jednak sprzeciw Turcji. W lipcu prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan wycofał swój sprzeciw, co otwiera Szwecji drogę do Sojuszu.

Źródło: Radio ZET/News-obozrevatel-com/dailystar.co.uk