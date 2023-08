Rosja wraz z sojusznikami wojskowymi planuje rozpocząć na Białorusi 1 września manewry sił szybkiego reagowania Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). To jeden z powodów, dla których w kraju rządzonym przez Alaksandra Łukaszenkę pojawia się więcej rosyjskiego sprzętu wojskowego.

„Skład z co najmniej dziesięcioma jednostkami Iskander-M przyjechał na stację kolejową Osipowicze w obwodzie mohylewskim z miejscowości Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji” – poinformował Biełaruski Hajun na Telegramie. Kanał od lat monitoruje działalność wojskową na Białorusi.

Rakiety Iskander-M na Białorusi. Są zdolne przenosić broń jądrową

W przytoczonym oficjalnym komunikacie powiadomiono, że systemy Iskander-M zostały już włączone do uzbrojenia białoruskiej armii, a „ten skład nie jest ostatnim, który przybędzie na Białoruś”. Wojskowy występujący na nagraniu powiedział również, że zestawy są przystosowane do przenoszenia „specjalnej głowicy bojowej”. W wojskach dawnego Układu Warszawskiego określenia „uzbrojenie specjalne” używano do określenia broni jądrowej.

Serwis Ukrainska Prawda przypomina, że w czerwcu 2022 roku Władimir Putin zapowiadał przekazanie Białorusi wyrzutni Iskander, w których mogą być stosowane rakiety balistyczne lub manewrujące. Rosyjski dyktator mówił również, że mogą one przenosić broń jądrową. Z kolei w kwietniu 2023 roku rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu twierdził, że Białoruś już posiada samoloty bojowe i Iskandery-M, które mogą używać taktycznej broni jądrowej.

Białoruski Hajun odnotowuje również, powołując się na źródła w białoruskich kolejach, że od połowy maja do Kapustin Jaru wyjeżdżały puste składy z białoruskich stacji kolejowych.