Niedźwiedź wchodzący do auta – to nie jest rzadki widok w USA. Jednak niecodziennie zdarza się, że zatrzaśnięty drapieżnik tkwi uwięziony w pojeździe.

Alejandra Hernandez, która przyjechała do kurortu South Lake Tahoe na wieczór panieński, wyjechała z niego z niecodziennym wspomnieniem. Jak relacjonowała telewizja CBS News, film kobiety, która nagrywała zatrzaśniętego niedźwiedzia w jej aucie, obiegł cały świat.

USA. Niedźwiedź zatrzasnął się w aucie. "Całkowicie go unicestwia"

- Regularnie słyszysz o niedźwiedziach włamujących się do samochodów lub kabin, ale po prostu nie myślisz, że może się to tobie przydarzyć – powiedziała telewizji Hernandez. - Widziałam, jak obdrapuje wszystko, używając zębów do zrywania wszystkiego. Patrzyłam, jak całkowicie unicestwia mój samochód – opowiadała kobieta.

Na nagraniu widać, jak Hernandez stoi z grupą zszokowanych kobiet przed ich lokum w Tahoe i patrzy, jak niedźwiedź niszczy wnętrze jej auta. Zwierzę udało się oswobodzić, gdy na miejsce przyjechali uzbrojeni funkcjonariusze.

- Słyszy się o niedźwiedziach włamujących się do samochodów, ale po prostu nie myślisz, że to ci się przydarzy - powiedziała kobieta. Właścicielka auta postanowiła nagrać też zniszczenia, jakie spowodowało spanikowane zwierzę. Jak widać na nagraniu, drzwi od strony kierowcy zostały całkowicie zniszczone, podobnie tapicerka na fotelach. W środku czekała także kolejna „niespodzianka”. Niedźwiedź zostawił swoje odchody.

- Koleżanka sprząta kupę niedźwiedzia w moim samochodzie – powiedziała Hernandez, którą nie opuszczało w tej sytuacji poczucie humoru. Według organizacji prozwierzęcej Bear League każdego dnia od 15 do nawet 25 niedźwiedzi próbuje otworzyć drzwi samochodów turystów odpoczywających w pobliżu jeziora Tahoe.

RadioZET.pl/CBSnews.com