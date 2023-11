- Władimir Putin jest jeden - oświadczył w sobotę Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla skomentował doniesienia o "trzech-czterech rzekomych sobowtórach" rosyjskiego przywódcy. - I kogo my teraz widzimy codziennie? Kto rano kładł kwiaty pod Pomnikiem Minina i Pożarskiego? Ten trzeci czy czwarty? Nie jest jasne - żartował, cytowany przez agencję TASS.

Nie od dziś wiadomo, że Putin unika publicznych wystąpień, bojąc się o swoje życie. Z raportu japońskich ekspertów w takich dziedzinach, jak rozpoznawanie twarzy i głosu, opublikowanego przez brytyjski tabloid "The Sun", wynika, że Putin rzekomo korzysta z dwóch sobowtórów. Wyniki po raz pierwszy pokazano w japońskiej stacji TBS, która miała wykorzystać technologię sztucznej inteligencji do porównania różnych wystąpień publicznych Putina w poszukiwaniu podobieństw i rozbieżności.

Prawdziwy Putin czy sobowtór w Moskwie? Odpowiedź zaskakuje

Zdaniem badaczy to "prawdziwy Putin" uczestniczył w paradzie na Placu Czerwonym w maju 2023 r. Ale już w grudniu 2022 r. mercedesem przez most Krymski miał przejechać jego dubler. Japońscy eksperci odkryli jedynie 53-procentowe podobieństwo. Jeszcze mniejsze podobieństwo, zaledwie 40-procentowe, stwierdzono między „paradą Putina” a prezydentem, który odwiedził Mariupol w marcu 2023 r. Według ekspertów mało prawdopodobne jest, by dyktator miał pojechać do kraju ogarniętego wojną, którą sam wywołał.

4 listopada Rosja świętowała rocznicę zdobycia w 1612 roku Kremla moskiewskiego. Zdobyli go powstańcy pod przywództwem Dymitra Pożarskiego i Kuźmy Minina. Aby uczcić ich pamięć, Władimir Putin pojawił się pod Pomnikiem Minina i Pożarskiego w Moskwie. Tam towarzyszyła mu grupa młodzieży. - A pan to Putin? - zapytał jeden z chłopców. - Ja. Tak, póki co - słychać na nagraniu.

W poniedziałek Reuters poinformował, że Władimir Putin będzie ubiegać się o reelekcję w wyborach prezydenckich w marcu 2024 roku. Oznacza to, że będzie rządzić Rosją co najmniej do 2030 roku.

Źródło: Radio ZET/Newsweek/ria.ru/Biełsat/Twitter