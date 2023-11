Zaledwie 18 proc. Putina w Putinie. Spektakularne wyniki badań naukowców

Prezydenta Rosji Władimira Putina można określać wieloma mianami: autokrata, kłamca, manipulator, zbrodniarz wojenny. Nie można jednak zaprzeczyć, że rosyjski przywódca jest jednym z najpotężniejszych współczesnych polityków, W związku z tym pojawia się wiele pytań, jednym z nich jest to, czy Putin korzysta z sobowtórów?

Władimir Putin ma sobowtórów? Japońscy naukowcy mówią "sprawdzam"

Plotki o sobowtórach Władimira Putina postanowili sprawdzić japońscy naukowcy, specjaliści w dziedzinie rozpoznawania twarzy i identyfikacji głosu. Wyniki analiz, które przeprowadzili z wykorzystaniem sztucznej inteligencji są spektakularne.

"Japońscy eksperci w dziedzinie rozpoznawania twarzy i identyfikacji głosu doszli do wniosku, że popularność zyskuje teoria dotycząca sobowtórów Władimira Putina, którzy zastępują go podczas wydarzeń publicznych. Informację tę opublikował brytyjski tabloid The Sun" - napisał na Twitterze Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, który opublikował wyniki badań Japończyków.

Podobieństwo wynosi zaledwie 18 procent

Polityk, powołując się na zagraniczne media podał, że "prawdziwy" Putin uczestniczył w paradzie na Placu Czerwonym w maju 2023 roku. Jego rysy twarzy zostały porównane z rysami "Putina", który w grudniu 2022 roku przejechał mercedesem przez Most Krymski. Zdaniem japońskich ekspertów podobieństwo wyniosło 53 proc.

"Jeszcze mniejsze, zaledwie 40% podobieństwo stwierdzono pomiędzy „paradą Putina” a prezydentem, który odwiedził Mariupol w marcu 2023 r. Na nagraniach telewizji państwowej widać, jak Putin przejeżdża przez zrujnowane miasto, zwiedza plac budowy kompleksu apartamentowego, rozmawia mieszkańcom i odwiedził rzekomo trzypokojowe mieszkanie, wydając instrukcje wicepremierowi Maratowi Khusnullinowi" - napisał Heraszczenko.

Co jeszcze ciekawsze, podobieństwo rysów twarzy Putina w Mariupolu i Putina na Moście Krymskim wyniosło zaledwie 18 proc. To, zdaniem badaczy z Japonii, wyraźnie sugeruje, że rosyjski prezydent ma co najmniej dwóch dublerów.