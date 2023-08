Nastolatki pokłóciły się o sosy przed McDonaldem. Jedna nie żyje

Tragedia rozegrała się w niedzielę rano przed restauracją McDonald’s w Waszyngtonie. Według policji dwie 16-latki z Waldorf w stanie Maryland odebrały zamówienie i wsiadły do samochodu.

W pewnym momencie nastolatki pokłóciły się o sosy, które podano im do jedzenia. Jedna z nich wyjęła nóż i dźgnęła koleżankę. Policja około godz. 14 otrzymała wezwanie do szpitala, który zgłosił, że trafiła do niego nastolatka z ranami kłutymi. Przewieziono ją tam prywatnym samochodem.

16-latka śmiertelnie dźgnięta nożem przed McDonaldem

Funkcjonariusze tego samego dnia aresztowali 16-latkę, która według śledczych ugodziła Naimę Liggon. Zatrzymana dziewczyna miała przy sobie nóż. Odpowie przed sądem za zabójstwo.

Jak podaje CBS, Naima uczęszczała do szkoły średniej Thomas Stone w Waldorf. Dziewczyny pojechały do McDonalda uczcić ostatni dzień wakacji, ponieważ już w poniedziałek miał zacząć się dla nich rok szkolny.