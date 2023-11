Tragiczny finał poszukiwań 22-letniej studentki. Znaleziono ciało

22-latkowie Giulia i Filippo studiowali inżynierię na uniwersytecie w Padwie. Ich związek trwał kilka miesięcy, potem się rozstali. Giulia miała niedawno otrzymać dyplom ukończenia studiów.

Młoda kobieta zaginęła 11 listopada po spotkaniu z byłym partnerem. Kamery monitoringu zarejestrowały gwałtowną awanturę pary na parkingu w miejscowości Vigonovo w Wenecji Euganejskiej. W kolejnym dniu poszukiwań na asfalcie w pobliżu miejsca, w którym doszło do tej kłótni, znaleziono ślady krwi i strzępy ubrań zaginionej.

22-letnia Giulia nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań studentki z Padwy

Obojga szukano na całej północy Włoch. W sobotę karabinierzy znaleźli ciało kobiety niedaleko jeziora w miejscowości Barcis w prowincji Pordenone we Friuli-Wenecji Julijskiej.

- Teraz nadszedł czas na żałobę i zjednoczenie się wokół rodziny [...] Nadszedł jednak także czas, aby podzielić obowiązki i określić dynamikę tej sprawy. Polegamy tu na organach ścigania - mówił prawnik rodziny studentki, Stefano Tigani, w krótkim oświadczeniu skierowanym do dziennikarzy po znalezieniu jej ciała.

Trwają poszukiwania jej byłego chłopaka. Niewykluczone, że uciekł do Austrii. Agencja ANSA dowiedziała się, że jego czarne punto zarejestrowały kamery monitoringu w Lienz we Wschodnim Tyrolu w ubiegłą środę. Prowadzący śledztwo prokurator z Wenecji zaapelował do mężczyzny w telewizji RAI, by oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Źródło: Radio ZET/Rai news/PAP - Sylwia Wysocka