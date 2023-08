Po 31 losowaniach bez wyłonienia zwycięzcy potencjalna wygrana w amerykańskiej loterii Mega Mililions osiągnęła szaloną kwotę 1,55 miliarda dolarów. To trzecia co do wielkości kumulacja w historii Stanów Zjednoczonych. Losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 23 czasu lokalnego.

Loteria Mega Millions. Ogromna kumulacja w USA

Aby zdobyć główną nagrodę w loterii Mega Millions, należy poprawnie wytypować 5 z 70 liczb oraz 1 z 25 dodatkowych numerów, czyli tzw. Megaball. Szansa na trafienie jackpotu wynosi około 1 do 302,6 miliona.

Jeśli znajdzie się szczęśliwiec, któremu uda się poprawnie skreślić wszystkie liczby, stanie on przed wyborem - odebrać całą nagrodę w formie renty, wypłacanej przez 30 lat. Drugą opcją jest wypłata ryczałtowa, ta wyniesie we wtorek szacunkowo 757,2 miliona dolarów. Według statystyk większość zwycięzców decyduje się na jednorazową wypłatę.

USA. Wygrana w Mega Millions nie padła od miesięcy

"New York Post" informuje, że ostatnia główna wygrana w loterii Mega Millions padła 18 kwietnia. Od tego czasu odbyło się 31 losowań, w których Amerykanie wygrali w sumie 36,6 miliona dolarów. Zwycięskie kupony opiewały na od 2 dolarów do 5 milionów dolarów.

Rekordową wygraną w amerykańskiej loterii była ta z zeszłego roku, kiedy to mieszkaniec Kalifornii wygrał 2,05 miliarda dolarów w Powerball. W Mega Millions gra się w 45 stanach, Waszyngtonie i na Wyspach Dziewiczych.

RadioZET.pl/"New York Post"/PAP