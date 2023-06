Woda w rzece zmieniła kolor na krwistoczerwony. Mieszkańcy i turyści w szoku

W mieście Nago w Japonii doszło do niepokojącego zdarzenia. Gdy mieszkańcy i turyści obudzili się we wtorek rano, zauważyli, że woda w rzece zmieniła kolor na krwistoczerwony. Sprawa szybko trafiła do mediów, bo miejsce, w którym wydarzył się incydent, to popularny nadmorski kurort.

Ludzie nie wiedzieli, czy sprawa jest poważna, i czy zabarwiona woda może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Pojawiły się sugestie, że być może doszło do chemicznego skażenia. Warto zauważyć, że normalnie woda w rzece jest bardzo czysta.

Nago. Woda w rzece zmieniła kolor na krwistoczerwony

Służby szybko rozwiązały zagadkę. Okazało się, że do zmiany koloru wody doszło przez wyciek w lokalnym browarze. Dokładnie chodzi o wyciek glikolu propylenowego. Browar używa go do chłodzenia w procesie produkcji.

Firma Orion Breweries przekazała w komunikacie, że wszystko jest pod kontrolą, a sytuacja została opanowana. Z relacji świadków wynika jednak, że w środę 28 czerwca woda w rzece nadal nie była krystalicznie czysta.

Browar zapewnił, że zabarwiona woda nie jest groźna dla ludzi, ani dla morskiej fauny i flory. Amerykańska Agencja Żywności i Leków klasyfikuje tę substancję jako bezpieczną. Władze także podkreśliły, że sytuacja nie zagraża środowisku.

