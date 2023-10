"Wszyscy zadają sobie to pytanie". Relacja Polki z Izraela

Daniela Malec mówi, że na bieżąco śledzi doniesienia z południa kraju, gdzie wojsko jest zaangażowane w walki z Hamasem. - Została ogłoszona mobilizacja rezerwistów, kolejne osoby dowiadują się, że zostały powołane do armii - w większości mężczyźni - mówi Daniela Malec.

Wszyscy zadają sobie pytanie, jak to było możliwe, kto tutaj coś przeoczył, kto zawinił, kto nie dopatrzył. Wszyscy są w totalnym szoku, także media, rozprzestrzeniają informacje o zaginionych osobach, z którymi nie wiadomo do tej pory, co się stało - opowiada nam Polka mieszkająca w Tel Awiwie.

Atak Hamasu na Izrael. Relacja Polki z Tel Awiwu

Daniela Malec relacjonuje, że Tel Awiw jest dziś nadal miastem opustoszałym. Chociaż na ulicach widać już więcej ludzi niż sobotę - bezpośrednio po rozpoczęciu ataków przez Hamas.

Andrzej Duda poinformował w niedzielę w Polsat News, że Polacy nie ucierpieli w atakach Hamasu. Zaapelował również, aby nie wyjeżdżać do Izraela, dopóki sytuacja się nie wyjaśni i nie dojdzie do zaprzestania walk.