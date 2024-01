Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w mieście Pacific, które leży około 48 kilometrów na południowy zachód od St. Louis - poinformowała AP, powołując się na służby. 57-letni kierowca podczas manewru cofania SUV-em marki Ford staranował witrynę i wjechał do salonu piękności.

W wypadku zginęła 61-letnia kobieta, która była w salonie. Dwie inne osoby, które również były w środku, trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Najmłodsza z rannych osób to 17-letnia dziewczyna. Do szpitala przewieziono też 57-letniego kierowcę.

USA. 57-letni kierowca wjechał do salonu piękności. 1 osoba nie żyje

Nie podano żadnych innych szczegółów zdarzenia. Nie jest jasne, czy kierowca zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa. Stacja KSDK News dotarła do nagrania monitoringu, na którym widać samochód cofający w stronę salonu. Auto powoli zbliża się do krawężnika, ale zamiast zatrzymać się, nagle przyspiesza i z impetem wjeżdża do salonu.

Nagranie monitoringu zaczyna się około 1:05 poniższego materiału wideo

Lokal został kompletnie zniszczony i obecnie jest zamknięty. Pracownicy salonu powiedzieli KSDK News, że remont może potrwać nawet kilka tygodni.

Źródło: Radio ZET/Associated Press/KSDK NEWS