Z żołądka bestii wydobyto szczątki mężczyzny. Pożarty żywcem "wróci do domu"

Nagranie, na którym zarejestrowano śmiertelny atak rekina w Egipcie wstrząsnęło całym światem. Dzisiaj ta makabryczna sytuacja znalazł swój smutny finał. Jak podaje "The Mirror", służby wydobyły szczątki pożartego żywcem mężczyzny zostały wydobyte z żołądka bestii.

Atak rekina w Egipcie. 24-latek nie był turystą

Horror niczym z popularnej serii filmów "Szczęki" rozegrał się w czwartek 8 czerwca. Świadkowie relacjonowali, że mężczyzna zaatakowany przez rekina pływał około 7-8 metrów od brzegu plaży Dream Beach przy kurorcie w Hurghadzie. Wiadomo, że w wodzie była też kobieta - jej na szczęście udało się bezpiecznie dotrzeć do brzegu.

Początkowo do sieci trafiło jedyne makabryczne nagranie, na którym widać, jak mężczyzna przegrywa nierówny pojedynek z morskim potworem. Dziś wiemy już zdecydowanie więcej na temat tego zdarzenia. Służby ustaliły, że pożarty przez rekina mężczyzna to 24-letnia Vladimir Popov, który nie był turystą - w egipskim kurorcie miał ukrywać się przed powołaniem do wojska i wysłaniem na front na Ukrainie.

Ojciec widział jak rekin pożera jego syna

Dramatyczną śmierć Vladimira obserwował z brzegu jego ojciec, który nie mógł nic zrobić, by pomoc swojemu dziecku. - Wszystko rozegrało się w kilka sekund. Ta bestia to maszynka do mięsa. Mój syn po krótkie chwili zniknął pod wodą - powiedział ojciec 24-latka. Dodał też, że po kremacji szczątki jego syna wrócą do rodzinnej Rosji.

Po wszystkim władze Egiptu informowały, że rekin został schwytany. Po tym komunikacie w sieci pojawiło się nagranie, na którym wściekły tłum wymierza sprawiedliwość bestii. Widać na nim, jak rekin został wyciągnięty na brzeg i brutalnie zabity przez okolicznych mieszkańców.

RadioZET.pl/"The Mirror"