To klucz do rozwiązania zagadki zabójstwa Anastazji? Wyciekła treść SMS-ów

Anastazja Rubińska została bestialsko zamordowana na greckiej wyspie Kos. Tam pracowała i mieszkała ze swoim partnerem. Ojciec kobiety przyznał, że jego córka znalazła się "w złym miejscu i zaufała niewłaściwym ludziom". - Córka była na zwolnieniu lekarskim, bo miała poparzoną dłoń. W dniu zaginięcia o godz. 22.30 miała się spotkać ze swoim chłopakiem w barze Alexander, kilkaset metrów od jego pracy. Zadzwoniła do niego, że będzie za kilka minut, ale nie przyjechała - opowiadał Rubiński. Kobieta zaginęła 12 czerwca, a jej ciało odnaleziono po sześciu dniach w torbie pod drzewem. Zwłoki były owinięte w prześcieradło i przykryte gałęziami.

W sprawie wciąż jest wiele niewiadomych. Z relacji ojca Anastazji wynika, że 27-latka zdążyła jeszcze wysłać zrzut ekranu z lokalizacją, ale oznaczone miejsce było pustkowiem. Mężczyzna podkreślił, że chłopak jego córki chciał od razu zgłosić zaginięcie na policji, ale powiedziano mu, że ma to zrobić następnego dnia. Wtedy - jak dodał ojciec zamordowanej - pojechał na komendę policji, ale intensywne działania miały według niego zostać podjęte dopiero dzień później. - Wtedy zaczęli przeglądać nagrania z monitoringu, odkryli numery motoru, którym miała być wieziona i dotarli do sprawcy - mówił PAP Andrzej Rubiński.

Zabójstwo Anastazji w Grecji. "To klucz do rozwiązania zagadki"

Choć mężczyzna z Bangladeszu, który został aresztowany w piątek, wciąż nie przyznaje się do winy, to wiele poszlak wskazuje właśnie na niego – piszą greckie media. Postawiono mu zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą niezdolną do stawiania oporu. Był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem tydzień temu.

W poniedziałek policja dwukrotnie przesłuchiwała również 28-letniego partnera dziewczyny. Nie jest on jednak traktowany w sprawie jako podejrzany. Policja chciała wyjaśnić relację pomiędzy parą po zbadaniu odnalezionego w sobotę telefonu ofiary i wiadomości, które wymieniała z partnerem. Chłopak ofiary twierdzi, że ani on, ani 27-latka nie znali aresztowanego obywatela Bangladeszu.

Tymczasem według greckich mediów kluczem do rozwiązania zagadki może być telefon Polki. Znajdował się on w opuszczonym budynku niedaleko domu podejrzanego o zabójstwo 32-latka z Bangladeszu. Znalazł go przypadkowy przechodzień, ochroniarz. Niestety, z komórki została usunięta karta sim. Obecnie zarówno aparat Anastazji, jak i 32-letniego domniemanego sprawcy, są analizowane w laboratorium w Atenach.

Portal protothema.gr ustalił, że w dniu zaginięcia, około 20.40 Anastazja przebywała w domu 32-letniego mężczyzny z Bangladeszu. Około godziny 22.00 kobieta wymieniała SMS-y ze swoim partnerem, którego poinformowała o tym, gdzie się znajduje. Miała mu powiedzieć, że czuje się "niekomfortowo". Bała się też, że grozi jej niebezpieczeństwo.

RadioZET.pl/protothema.gr/"Gazeta Wrocławska"/PAP