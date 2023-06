Zabójstwo Anastazji w Grecji. Opublikowano ostatnie zdjęcia Polki

Anastazja Rubińska została brutalnie zamordowana na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała. Kobieta zaginęła 12 czerwca, a jej ciało odnaleziono po sześciu dniach. Zwłoki znajdowały się w torbie pod drzewem, były owinięte w prześcieradło i przykryte gałęziami.

Zabójstwo Anastazji w Grecji. Media: To ostatnie zdjęcia Polki

Serwis Protothema opublikował we wtorek 20 czerwca nieznane do tej pory zdjęcia z Anastazją. Mają to być ostatnie kadry z Polką z feralnej nocy. Protothema.gr podaje, że widać na nich Anastazję, która późnym wieczorem wychodzi z supermarketu, w towarzystwie podejrzanego 32-latka z Bangladeszu.

Na kolejnych zdjęciach widać kobietę z mężczyzną w pobliżu samochodu. Wkrótce po wyjściu z supermarketu ślad po Anastazji się urywa.

We wtorek Polska żyje również kolejnymi doniesieniami po mordzie na 27-letniej Polce. Podejrzany o zamordowanie Anastazji Rubińskiej 32-latek z Bangladeszu miał być widziany, jak w panicznym biegu opuszcza swój dom, by po 11 minutach do niego wrócić. Po porównaniu tego czasu z mapą ustalono, że mężczyzna mógł oddalić się na odległość maksymalnie 1,5 km, a zwłoki kobiety znaleziono około 1 km od jego miejsca zamieszkania – pisze grecki portal gazety "Kathimerini".

Dziennik podał też, że 32-letni mężczyzna z Bangladeszu złoży w środę zeznania, powołując się na zapowiedź tamtejszego sądu. W sądzie na wyspie Kos była obecna matka 27-letniej Anastazji, która zatrudniła niezależnych śledczych, poszukując córki, oraz partner zmarłej kobiety.

Portal Ethnos przekazał, że matka i partner Anastazji dostali od policji pozwolenie na opuszczenie Grecji, jednak poproszono ich o pozostanie do dyspozycji na żądanie władz. W poniedziałek chłopak Anastazji udzielał wyjaśnień greckiej policji.

