Łódź podwodna Titan jest poszukiwana na północnym Atlantyku od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno oceanu, by zwiedzić wrak Titanica. Według szacunków służb w czwartek po godz. 13 czasu polskiego na statku miał skończyć się zapas tlenu.

- Używamy wszelkich dostępnych danych i informacji w tych poszukiwaniach, ale ważnym czynnikiem jest wola życia ludzi - powiedział dowódca w wywiadzie dla NBC. Dodał, że zespoły zaangażowane w akcję pracowały w nocy bardzo ciężko, a na miejsce sprowadzany jest zespół ratowników medycznych. Akcja będzie kontynuowana przez cały dzień.

Załoga Titana bez tlenu. Służby kontynuują akcję ratunkową

- Szanse na znalezienie czegoś na dnie morskim na tak dużej głębokości – przy użyciu zdalnie sterowanego pojazdu (ROV) – zależą od tego, jak dokładnie uda się określić obszar poszukiwań - powiedział cytowany przez BBC News geofizyk morski dr Rob Larter.

Naukowiec odniósł się do informacji o zidentyfikowanych dźwiękach z dna oceanicznego, gdzie ostatni raz była lokalizowana łódź podwodna. - Fakt, że obszar poszukiwań jest nadal bardzo duży, wydaje się jednak, że nikt nie był w stanie z całą pewnością zlokalizować miejsca, z którego dochodzą te dźwięki - dodał dr Larter.

Z kolei John Mauger poinformował, że w czwartek do akcji włączono również zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV) Magellan, należący do Explorers Club, stowarzyszenia, którego członkami jest dwóch pasażerów Titana - brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding i francuski nurek Paul-Henri Nargeolet. Klub podróżników już wcześniej domagał się pozwolenia na dołączenie Magellana do operacji.

RadioZET.pl/PAP