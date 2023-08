Zginęło co najmniej 58 osób. "Tragiczny bilans pożaru najpewniej wzrośnie"

Co najmniej 58 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy w Johannesburgu w RPA. Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a władze spodziewają się, że tragiczny bilans jeszcze wzrośnie. Obecnie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia.