Aborcja na żądanie w umowie koalicyjnej? Biejat: jesteśmy gotowi się cofnąć

W niedzielę 5 listopada goście programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" i Andrzeja Stankiewicza rozmawiali o kulisach powstawania nowego rządu, planach zmian w mediach publicznych oraz o zaskakującej ewolucji poglądów Mateusza Morawieckiego na temat prawa aborcyjnego.

Jednym z poruszonych tematów była sprawa aborcji, która poróżniła w ostatnich dniach przedstawicieli Lewicy i Trzeciej Drogi, którzy wspólnie z KO negocjują umowę koalicyjną. – Chcemy legalnej aborcji do 12. tygodnia, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości, żeby wpisać taki zapis do umowy koalicyjnej, bo Trzecia Droga bardzo mocno w tej sprawie oporuje. Ale my też jesteśmy gotowi się cofnąć i cofnęliśmy się i mamy poparcie ze strony Koalicji Obywatelskiej. Proponujemy, żeby zamiast tego zapisu, znalazł się zapis o dekryminalizacji, czyli o wykreśleniu pomocy przy aborcji z kodeksu karnego. Ten, kto pomaga przy aborcji nie byłby zagrożony kara więzienia do lat trzech – powiedziała senatorka Lewicy Magdalena Biejat.

