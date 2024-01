Gośćmi programu 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska), Ryszard Czarnecki (Prawo i Sprawiedliwość), Błażej Poboży (Kancelaria Prezydenta RP), Urszula Pasławska (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Adrian Zandberg (Lewica). Prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał swoich gości o to, czy czekają nas przedterminowe wybory, o których mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Przyśpieszone wybory? Poboży komentuje

- Mam wrażenie, że pan prezes Kaczyński jeszcze się nie dowiedział, co się wydarzyło 15 października, jest w oszołomieniu. Dopiero do niego doszło, że już nie rządzi. Jest w kompletnym oderwaniu od jakiejkolwiek rzeczywistości - powiedział Bartosz Arłukowicz z KO.

Doradca prezydenta Błażej Poboży stwierdził, że wypowiedź Kaczyńskiego powinna być rozpatrywana w kontekście politycznym, a nie formalno-prawnym. - Konstytucja została w te cztery tygodnie podeptana co najmniej kilka razy. Mamy sytuację bezprecedensową, mieliśmy więźniów politycznych - mówił Poboży. Dopytywany o słowa Kaczyńskiego, który uważa, że jeśli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niekonstytucyjność budżetu, to będzie to oznaczało, że w istocie go nie ma, a więc prezydent będzie mógł rozwiązać Sejm, odparł: pan prezydent powiedział, że nie widzi przestrzeni do nowych wyborów i to powinno zamknąć dyskusję.

