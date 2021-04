Jednym z wątków 7. Dnia Tygodnia była niedawna decyzja Trybunału Konstytucyjnego, w której odrzucił on skargę Zbigniewa Ziobry w sprawie przedawnienia niektórych zbrodni komunistycznych. Beata Kempa powiedziała w niedzielę, że utrzymująca się "bezkarność zbrodniarzy komunistycznych to największa klęska państwa polskiego".

- Bezkarność zbrodniarzy komunistycznych istnieje i to jest największą klęską państwa polskiego. Uważam, że ci, którzy bili i poniewierali i tych w Ursusie, i tych w Gdańsku, powinni ponieść bardzo daleko idące konsekwencje. Sprawy nie powinny się przedawniać – powiedziała w Radiu ZET Beata Kempa z Solidarnej Polski. Prokurator Generalny chciał uznania za niekonstytucyjne przepisów, które uniemożliwiały karanie zbrodniarzy komunistycznych. Według opozycji, ta sytuacja to jeden z objawów konfliktu w obozie Zjednoczonej Prawicy. Partyjna koleżanka Zbigniewa Ziobry nie chciała jednak komentować sprawy: – Trybunał miał widocznie jakieś swoje powody, trzeba poznać uzasadnienie tego orzeczenia – odpowiedziała krótko Kempa.

Poseł PiS broni decyzji TK. "Polityk nie ustala decyzji, Trybunał umorzył postępowanie"

W obronie decyzji Trybunału Konstytucyjnego stanął jednak inny członek Zjednoczonej Prawicy – Bartosz Kownacki z PiS: – Jeżeli chodzi o wyrok Trybunały Konstytucyjnego, to nie jest tak, że jakiś polityk ustala wyroki tego czy innego trybunału. Trybunał Konstytucyjny nie odrzucił skargę prokuratury, tylko umorzył postępowanie, umorzył z tego powodu, że w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące przedawnień zbrodni, w związku z tym nie mógł się zajmować przepisami, które już nie istnieją – tłumaczył Kownacki.

Poseł PiS także wstrzymał się od komentarza na temat konfliktu między rządzącymi: – Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać tak jakbyście państwo chcieli po linii takiej, czy innej, bo komuś będzie wygodniej. Trybunał orzeka na podstawie i w granicach przepisów prawa. Jeżeli nie ma podstaw do zajmowania się sprawą, to ją musi umorzyć. Budowanie wokół tej sprawy jakiegoś powodu do konfliktu jest czymś niedorzecznym – powiedział Bartosz Kownacki, niejako w odpowiedzi na zarzuty europosłanki Beaty Kempy.

RadioZET.pl