1500 plus „w trzecim kwartale”. Rząd zapowiedział start świadczenia

Babciowe stało się jedną z głośniejszych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Program „Aktywny rodzic” kierowany jest do mam, które postanowią wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Pieniądze, które mają otrzymywać, mają pomóc w zapewnieniu opieki nad dzieckiem – środki można przekazać na przykład babci lub dziadkowi za opiekę nad wnukiem lub wnuczką. Mowa o 1500 zł miesięcznie.

„Aktywny rodzic”, czyli babciowe. Kto i kiedy dostanie pieniądze?

- To jest nazwa programu, który potocznie znany jest jako babciowe. Obejmuje 1500 zł na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech, ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny. Chodzi o to, aby matki, rodzice mogli łączyć role zawodowe z rolami rodzicielskimi - zapowiedziała w TVN24 BiS szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pieniądze będą przysługiwać matkom, które podejmą aktywność zawodową, zanim ich dziecko ukończy 3. rok życia. 1500 zł będzie można wykorzystać na opłacenie na przykład żłobka lub niani. Można będzie także przekazać je za opiekę nad wnuczkiem lub wnuczką babci lub dziadkowi.

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała, że program „Aktywny rodzic” wystartuje w trzecim kwartale tego roku. To konkretniejsza data niż podawane wcześniej „drugie półrocze” 2024.

Wdrożenie programu wymaga od nas wielomiesięcznej pracy już po wypracowaniu założeń i przeprocesowaniu ustawy. Zależy nam, aby system był prosty, intuicyjny i łatwy do obsługi, zachęcał rodziców, aby z niego korzystać. Będzie on oparty o zasady, jakie dzisiaj kojarzymy ze świadczeniem rodzinnym 800 plus - wyjaśniła Gajewska.

Co to oznacza? Świadczeniem będzie zapewne zarządzał ZUS, do którego trzeba będzie kierować wnioski o wypłaty. Te, tak jak 800 plus, będą wypłacane rodzicom w ramach okresu rozliczeniowego, trwającego od 1 czerwca do 31 maja następnego roku – ale tylko do chwili ukończenia przez dziecko 36. miesięcy życia.

Źródło: Radio ZET/TVN24