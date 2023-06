20 proc. podwyżki cen. „Koszty wzrosły do 1600 złotych na osobę”

Wakacje w obliczu galopującej inflacji zmuszą Polaków do oszczędzania, choć i tak większość urlopowiczów wyda na wakacje o kilkaset wyższe kwoty niż rok temu. Część ankietowanych wskazała nawet na konieczność zaciągnięcia kredytu, by móc wyjechać na wczasy.

Wakacje 2023. Ceny w górę o 20 proc.

Zdecydowana większość respondentów (85 proc.) wakacje sfinansuje sama, bez pożyczki w banku. Taką możliwość rozważa jednak co dziesiąty badany, bo koszty wzrosły średnio o 20 proc.

– Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć – skomentował dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

W raporcie wskazano, że największy wzrost kosztów odnotowano w przypadku noclegów. W przypadku agroturystyki np. na Mazurach cena tygodniowego noclegu dla rodziny 2+2 w minionym roku wynosiła 4 830 zł, a obecnie wynosi 5 714 zł. W przypadku par także widać różnicę rzędu kilkuset złotych. Cena za dwie osoby dorosłe to 4 295 zł wobec 3 548 zł rok temu.

Agroturystyka wychodzi nieco taniej w Bieszczadach, gdzie za tygodniowy pobyt czteroosobowa rodzina zapłaci 3 376 zł (2 991 zł w 2022 roku). W przypadku par bez dzieci cena skoczyła z 2 056 zł do 3 147 zł.

Cena hotelu np. w Ostródzie na Mazurach to 6 669 zł na tydzień dla par i 12 459 zł dla rodzin 2+2. Ceny za hotel w Gdańsku to odpowiednio: 5 849 zł i 9 482 zł, a w Karpaczu 4 935 zł i 8 869 zł.

W analizie ZBP porównano także ceny kempingów. Na Mazurach koszt za dobę na polu namiotowym wynosi w tym roku 38 zł dla dwóch osób i 58 zł dla rodziny z dwójką dzieci. Tygodniowy pobyt kosztuje więc czteroosobową rodzinę ok. 400 zł. Największy wzrost kosztów możemy zauważyć na polach namiotowych w górach, gdzie za dobę należy zapłacić odpowiednio 50 zł – w przypadku dwóch osób dorosłych i 90 zł, jeśli podróżujemy z dwójką dzieci.

W górę poszły także ceny przekąsek. Z wyliczeń wynika, że dwa gofry nad Bałtykiem to koszt rzędu 27 złotych, a dwie kawy mrożone to ponad 30 zł. Wobec rosnących cen wakacje w Polsce zadeklarowało 58 proc. ankietowanych, zaś więcej osób decyduje się na zagraniczny wyjazd. „Trudno się dziwić, że skoro i tak płacimy za wypoczynek, to wybieramy te kraje, które kuszą nie tylko zbliżonymi cenami, ale też gwarancją pięknej pogody” – podsumowano w raporcie.

RadioZET.pl/ZBP