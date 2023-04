2500 plus po Polskim Ładzie. Soboń: na kontach podatników 18 mld zł

Polski Ład zwiększył obciążenia składkowe podatników, a z drugiej strony obniżył stawkę podatku z 17 do 12 proc. Chaos podatkowy sprawił, że w wielu przypadkach płatnik pobierał zbyt duże zaliczki na podatek dochodowy. Z tytułu nadpłat i wykorzystania ulg skarbówka oddała do tej pory 18 mld zł podatnikom.

2500 zł na głowę. Artur Soboń: zwrot podatku będzie rekordowy

- Ludzie doceniają to, że średnio otrzymują 2500 zł zwrotu podatków i na konta trafiło już ponad 18 mld zł, a będzie jeszcze więcej – powiedział Artur Soboń na antenie Radia ZET. W rozliczeniu za 2021 roku kwota zwrotu wyniosła 10 mld zł.

- Więc będziemy mieli rekord jeśli idzie o zwroty i o korzyści podatkowe, bo rzeczywiście podatki są niższe, bo 5 pkt. proc. na skali mniej oznacza, że podatki są o 30 proc. niższe, i także pod względem tempa zwrotów, wreszcie będziemy mieli rekord, bo tylko 6 proc. deklaracji będzie złożona papierowo – dodał rozmówca Bogdana Rymanowskiego.

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Arkadiusz Jedynak w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił, że pieniądze od skarbówki trafią na konta nawet do dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.

W świetle przepisów podatkowych fiskus ma nawet 3 miesiące na zwrot podatku w przypadku papierowych PIT-ów, których udział systematycznie maleje. W przypadku PIT-ów złożonych elektronicznie czas na zwrot pieniędzy wynosi 45 dni od dnia złożenia deklaracji.

Termin na złożenie PIT co do zasady mija 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę, a kolejny dzień pracy to wtorek 2 maja. Warto jednak rozliczyć się szybciej i wcześniej odnotować ewentualny zwrot podatku na swoim koncie.

RadioZET.pl