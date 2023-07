6000 plus dla emerytów. Jest oficjalny plan rządu

Waloryzacja emerytur wyniosła w 2023 roku 14,8 procent. Inflacja w pierwszej połowie roku sięgnęła już 15 procent, co oznacza, że realna wartość emerytur do końca 2023 będzie spadać. Podobnie było w 2022 roku: GUS wyliczył, że świadczenia spadły realnie o 4,7 procent. Czy zapowiedziana przez rząd waloryzacja na poziomie 12,3 procent pozwoli uniknąć ubożenia seniorów w 2024 roku?

Waloryzacja emerytur 2024. Minimum 4100 zł więcej dla seniorów

W podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej wytłumaczył, że nawet rekordowa podwyżka o 14,8 procent to za mało, żeby zrekompensować wzrost cen. Koszt codziennych zakupów wzrósł bowiem o 20 procent. Słowa eksperta potwierdziły się już trzy miesiąca po przeprowadzaniu waloryzacji: na koniec czerwca skumulowana inflacja wyniosła 15 procent. Warto przy tym dodać, że produkty spożywcze drożały w tym czasie nawet szybciej, przez co odczuwany w sklepach wzrost cen jest wyższy od oficjalnych statystyk.

Podwyższenie emerytur o 12,3 procent oznacza, że świadczenie minimalne wzrośnie 1588,44 zł brutto do 1783,82 zł brutto, a więc o 195,38 zł. W skali roku oznacza to dodatkowe 2344,56 zł brutto. Do tej kwoty należy też doliczyć 13. emeryturę, która w wysokości 1783,82 zł brutto należeć będzie się każdemu emerytowi i renciście. Oznacza to, że seniorzy przez rok po waloryzacji 4128,38 zł brutto więcej, niż po podwyżce w 2023 roku.

Do tej kwoty można jeszcze dodać 14. emeryturę, która w pełnej wysokości przyznawana będzie seniorom ze świadczeniami podstawowymi nieprzekraczającymi 2900 zł brutto. Takie osoby dostaną 5912,20 zł brutto więcej w ciągu roku. Kwota netto, na rękę, będzie oczywiście niższa, po potrąceniu składki zdrowotnej oraz podatku PIT.

Niewykluczone, że tak jak w 2023 roku waloryzacja zostanie przeprowadzona metodą kwotowo-procentową. Z powodu wysokiej inflacji przyjęto, że świadczenia wzrosły nie mniej, niż 250 zł brutto. W takim przypadku seniorzy otrzymaliby w ciągu roku nawet więcej pieniędzy: emerytura minimalna oraz dodatkowe świadczenia wzrosłyby do 1838,44 zł.

- Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 procent. Cały jej koszt, łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej emerytury wyniesie ponad 43 mld zł – przekazała minister Maląg.

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Podczas posiedzenia rady 10 lipca 2023 roku nie wypracowano jednak wspólnego stanowiska w tym zakresie.

W razie nieuzgodnienia wspólnego stanowiska w ramach RDS Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

