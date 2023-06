800 plus tylko dla pracujących? „Odpowiednia poprawka”

800 plus zostało zatwierdzone przez rząd, nad podwyżką świadczenie będzie teraz debatował i głosował Sejm. KO zapowiedziała, że złoży poprawkę do budżetu, by 800 plus zaczęło trafiać do beneficjentów już od lipca. Zmiany zamierza zaproponować także PSL: partia jest zdania, że wyższe świadczenie powinno trafiać tylko do osób, które pracują.

Waloryzacja 500 plus „tylko dla pracujących”? Propozycja PSL

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, chociaż wyższe wypłaty trafić mają do beneficjentów dopiero w lutym.

Dariusz Klimczak zapewnił w środę, że PSL jest za waloryzacją świadczenia 500 plus, ale uważa, że powinna ona objąć tylko osoby pracujące. - PSL reprezentuje ludzi pracy, operatywnych i przedsiębiorczych i za nimi zawsze będziemy się ujmować. Prawo i Sprawiedliwość wie, że Polacy popierają nasz punkt widzenia, że waloryzacja powinna być przyznana tylko tym, którzy pracują - podkreślił poseł.

Według niego, PiS usiłuje torpedować koncepcję PSL, dlatego twierdzi, iż przez tę propozycję 800 plus nie otrzymają rolnicy i mieszkańcy wsi. - Chciałbym poinformować przedstawicieli PiS, że rolnik to jest zarówno pracodawca jak i pracownik, więc waloryzacja oczywiście rolników obejmie - zaznaczył Klimczak.

- Program 500 plus był bardzo potrzebny, ale jest nieefektywny jeśli chodzi o demografię. Jeśli mamy pracować nad koncepcją jego waloryzacji, trzeba uwzględniać ludzi pracujących - dodał.

Miłosz Motyka poinformował, że PSL złoży odpowiednią poprawkę do projektu ustawy o waloryzacji 500 plus, zgodną ze swoją propozycją. - Ten kto tej poprawki nie poprze pokaże, że nie chce docenić ludzi ciężkiej pracy. To będzie sprawdzian dla wszystkich ugrupowań - powiedział.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

RadioZET.pl/PAP