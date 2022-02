Wysoka inflacja to wina Rosji, Unii Europejskiej i Tuska? „Premier kłamie”

Tempo wzrostu cen przyspieszyło w Polsce na długo zanim pojawiła się pandemia, Gazprom podniósł ceny gazy, a prawa do emisji CO2 spektakularne podrożały. - To kłamstwo, że inflacja to efekt gazu, Putina, CO2 i Tuska – stwierdził dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.