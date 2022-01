W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Obostrzenia, które miały obowiązywać do 31 stycznia 2022 roku, pozostaną z nami na dłużej.

Obostrzenia nie do 31 stycznia, a do 28 lutego 2022 roku. To główne założenie opublikowanego w Dzienniku Ustaw aktu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, z jakimi obostrzeniami przynajmniej do końca lutego mierzyć się będą przedsiębiorcy i klient korzystający z ich usług.

Nowe rozporządzenie. Obostrzenia zostają

"W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 28 lutego 2022 r. aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, co jest uzasadnione sytuacją epidemiczną" - napisano w uzasadnieniu.

O jakich obostrzeniach mowa?

Właściciele hoteli, kin czy lokali gastronomicznych nie mogą przyjąć więcej niż 30 proc. gości. Limit ten dotyczy niezaszczepionych osób, ale w praktyce przedsiębiorcy z uwagi na niepewną podstawę prawną często nie pytają klientów o szczepienia. W konsekwencji przyjmują mniej gości, niż zezwalają na to przepisy.

Obostrzenia w ogniu krytyki. „Przedsiębiorca stał się zakładnikiem”

Przedsiębiorcy poza limitem klientów muszą pamiętać o zachowaniu 1,5 m odległości między stolikami. Handlowcy z kolei muszą pamiętać o limicie klientów wynoszącym 1 os. na 15 mkw. W przypadku wesel, komunii i innych uroczystości obowiązuje limit - maksymalnie 100 osób.

Niezmiennie zakaz prowadzenia działalności mają właściciele klubów tanecznych i dyskotek. Choć mogą oni skorzystać z tarczy antykryzysowej, to jak wskazuje branża – rządowa pomoc nie uwzględnia wielu poszkodowanych sektorów gospodarki.

