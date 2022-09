Polski rynek pracy bez Rosjan? Maląg: podjęliśmy decyzję

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń, których celem jest zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy. Rząd chce tym samym zapobiec fali migracji obywateli kraju rządzonego przez Putina do Polski.

Rosja bez dostępu do polskiego rynku pracy. - W obliczu ryzyka migracyjnego z Rosji, ale też biorąc pod uwagę działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w Polsce, zdecydowaliśmy się na zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy - poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Co z obecnymi rosyjskimi pracownikami w Polsce? Przeanalizowaliśmy zaproponowaną nowelizację prawa.

Rynek pracy a imigranci z Rosji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek dwa projekty rozporządzeń, które zakładają usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonych zasad w ubieganiu się o zezwolenie na pracę.

- Zezwolenia na pracę sezonową na zasadach preferencyjnych nie będą już wydawane obywatelom Rosji. Nie będzie ich też dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wyjaśniła PAP szefowa MRiPS.

Jak czytamy w jednym z rozporządzeń, obywatel Rosji, który obecnie zatrudniony jest na polskim rynku pracy, może nadal świadczyć usługi do czasu upływu ważności oświadczenia o powierzeniu mu pracy.

Ustawodawca wskazał, że skutkiem wojny w Ukrainie może być wzrost ryzyka związanego z migracją Rosjan. Obawy te nie są bezpodstawne. Straż Graniczna wskazała, że tylko od 19 września – na wszystkich odcinkach granicy, przez przejścia drogowe, lotnicze i morskie – do Polski wjechało 3907 obywateli Rosji.

To jednak nie wszystkie ograniczenia względem Rosjan. Minister rodziny przypomniała, że premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy wypracowali wspólne rozwiązanie dotyczące wjazdu Rosjan do tych krajów. - Rosjanie nie mogą wjechać do Polski przez granicę zewnętrzną w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych. Ograniczona została także możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne – wskazała minister Maląg.

RadioZET.pl/PAP