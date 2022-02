Rolnicy w środę 9 lutego 2022 roku zablokowali drogi w prawie 50 miejscach w Polsce. W niektórych miejscowościach protesty, pikiety czy manifestacje w postaci wyjazdu traktorów na drogi rozpoczną się w południe.

AgroUnia zrzeszająca rolników domaga się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak mówił lider organizacji Michał Kołodziejczak „rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją i rolnictwem”. Z deklaracji polityków, które padły na antenie Radia ZET wynika, że szanse na spotkanie są marne.

Rolnicy wyszli na ulice. Czy dojdzie do spotkania z premierem?

- Polskie rolnictwo umiera, a rząd nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie godzimy się na to, mówimy głośno o naszych problemach. Nie chcemy drożyzny, nie chcemy, by spółki Skarbu Państwa dorabiały się na ciężkiej pracy Polaków. Nawóz, energia i paliwa powinny być wolne od marży państwowych spółek. Wy już nie musicie zarabiać, macie już dość pieniędzy – mówił podczas protestu lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

Mówimy też stop propagandzie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dość kłamstw. Polski rolnik traci, a my ściągamy żywność z innych krajów. Rolnictwo umiera w ciszy Michał Kołodziejczak

Jak mówili rolnicy, powodem blokady dróg są rosnące ceny żywności i polityka rządu, który nie chroni polskiego rolnictwa. Agrounia domaga się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Co na to przedstawiciele rządu?

- Nie pojadę do rolników. Nie widzę powodów. Spotykałem się z liderem i przedstawicielami AgroUnii. Ulica i skrzyżowania to nie jest miejsce do rozmów – mówił Gość Radia ZET Henryk Kowalczyk, pytany o protest rolników.

Wicepremier i szef resortu rolnictwa zapowiada, że również Mateusz Morawiecki do nich nie pojedzie. Pytany o to, gdzie jest ta poprawa relacji z rolnikami, którą zapowiadał na początku swej kadencji, Kowalczyk komentuje: - Co ja mogę zrobić, jak do tanga trzeba dwojga?

- Wicepremier Kowalczyk przykłada rękę do tego, że niebawem chleb kosztował będzie 20 złotych. Tacy politycy za długo są na scenie politycznej. Po 65. roku życia powinni przejść na emeryturę – skomentował podczas strajku Michał Kołodziejczak.

Lista strajków. Które drogi są zablokowane?

Rolnicy wyjdą na ulice w 50 lokalizacjach – zapowiedziała AgroUnia.

WOJ. POMORSKIE Rychnowy DK 22 między Człuchowem a Chojnicami

DK22 Zblewo- Starogard Gdański

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Niepołomice- Igołomia Wawrzeńczyce- Nowe Brzesko- Koszyce- Brzesko- Bochnia-Kłaj- Niepołomice (DK 75, 964, 75, 75, 79, 79, 79, 768, 94,94, 75)

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Pikieta: Września pod centrum handlowym Karuzela

Przejazd traktorów: Koszuty DK 11 - przejazd z Koszut do centrum Środy Wielkopolskiej ul. Inwalidów Wojennych (DK 11)

Kołodziejczak zapytany o miejsca protestów odpowiedział, że ma informację o prawie 50 strajkach, ale nie jest to ostateczna liczba. - Ciągle dochodzą do nas kolejne zgłoszenia- dodał.

Lider AgroUnii zapowiedział, że jeśli strajki nie przyniosą rezultatu 23 lutego rolnicy będą protestować w Warszawie.

