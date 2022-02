Sklepy monopolowe otwierają się w niedziele jako wypożyczalnie wędek, rowerów i szachów

Zakaz handlu w niedzielę rozwinął kreatywność polskich przedsiębiorców. W 2021 roku na potrzeby omijania restrykcji zamieniali oni swoje sklepy w placówki pocztowe, a gdy rząd im to uniemożliwił, poszli o krok dalej. Intermarche postawił na terenie sklepu kanapę oraz regał z książkami, informując, że otwiera czytelnię. Zakupy w niedzielę niehandlową można tam zrobić przy okazji czytania lektury.

NSZZ Solidarność chce kontroli inspekcji pracy i najwyższych możliwych kar dla marketów, które mimo zakazu, otworzyły się w niedzielę Związkowcy chcą też, by uchylono tym obiektom koncesję na sprzedaż alkoholu - powiedział rzecznik Solidarności Marek Lewandowski.



Nowe sposoby sklepów na obejście zakazu handlu w niedzielę

Niedziela handlowa przypada w 2022 roku tylko w siedmiu terminach. Konieczność zamknięcia biznesu w pozostałe niedziele spowodowała duże straty finansowe. Przedsiębiorcy postanowili więc znaleźć sposób na obejście przepisów przy prowadzeniu działalności w zgodzie z prawem.

Sieć sklepów monopolowych Al.Capone otworzyła się w niedziele niehandlowe jako ALEwypożyczalnia. W zależności od punktu, można tam wypożyczyć karty, gry, warcaby, sprzęt wędkarski, zestawy do pokera, rowery lub szachy. Oferta publikowana jest na specjalnie stworzonym fanpage na Facebooku.

Wypożyczalnie działają od poniedziałku do niedzieli między godz. 6:00 a 24:00. Upatrzony sprzęt można zarezerwować telefonicznie i odebrać stacjonarnie w umówionym terminie. Ile to kosztuje?

Za 3 zł wypożyczymy m.in. gry towarzyskie, lotki do darta, karty do pokera. 5 zł trzeba zapłacić za szachy, warcaby, zestaw do tenisa stołowego, karty do brydża i zestaw do badmintona. Kwota 15 zł obowiązuje za wypożyczenie zestawu wiszącego do gry w lotki, megazestawu do pokera, a także pakietu wędkarskiego (wędka, kołowrotek, żyłka, przynęty). Najwięcej, bo 30 zł, kosztuje wynajęcie na dobę zestawu stojącego do Darta Winmau (stojak, tarcza, ring).

