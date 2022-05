Stopy procentowe znów w górę? Ważna decyzja RPP

Rada Polityki Pieniężnej być może po raz ósmy z rzędu podniesie stopy procentowe. Większość prognoz mówi o podwyżce rzędu 1 pkt. proc. Jakiej decyzji powinni oczekiwać kredytobiorcy?

RPP. Decyzja w sprawie stóp procentowych z 5 maja 2022

- Zakładamy, że w czwartek Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 1 pkt. proc. – powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.

Oczekujemy, że RPP podniesie stopy procentowe o 1 pkt. proc. i będzie to reakcja na wyższą bieżącą inflację Kamil Pastor, RPP

Zdaniem ekonomisty będzie to naturalna reakcja na podwyższoną inflację, która sięgnęła w kwietniu 12,3 proc. Eksperci są zgodni: najgorsze przed nami, a to wcale nie musi być ostatnia podwyżka stóp procentowych. Inflacja w jeszcze lipcu może wynieść 13 proc., co skłoni RPP do dalszych podwyżek stóp – skomentował ekonomista z PKO BP.

- Uważamy, że w lipcu stopy procentowe NBP osiągną poziom co najmniej 6,5-7,0 proc. – powiedział Kamil Pastor.

W komentarzu analityków firmy Ebury także czytamy o prognozach wzrostu stóp procentowych o 1 pkt. proc. Stopa referencyjna wówczas wyniosłaby 5,5 proc. Zdaniem ekspertów docelowo stopa referencyjna w Polsce, w ciągu kilku miesięcy, wzrośnie do 7 proc.

STOPY PROCENTOWE A INFLACJA Przed decyzją RPP Obecnie główna stopa procentowa NBP, czyli stopa referencyjna, wynosi 4,5 proc., co jest odpowiedzią na rosnącą inflację, która sięgnęła w kwietniu 12,3 proc. Wzrost cen tuszować ma rządowa tarcza antyinflacyjna, która obowiązywać ma do końca lipca 2022 roku. Niewykluczone, że rząd wydłuży jej funkcjonowanie.

Kiedy ceny zaczną spadać?

Zdaniem Kamila pastora trend spadkowy zauważymy w lipcu. Inflacja spadać będzie aż do początku 2023 roku. – Wówczas będziemy mieli do czynienia z jej dużym skokiem – o ok. 3 pkt. proc. To będzie odwrócenie sytuacji z początku tego roku, kiedy inflacja mocno się obniżyła, i będzie wynikać z wygaszenia tarczy antyinflacyjnej – mówił ekonomista PKO BP.

Jak dodał ekspert, wówczas RPP raczej nie będzie reagowała na wyższe ceny podwyżką stóp. Wyższa inflacja będzie wynikiem efektu statystycznego, a nie zaburzeń w gospodarce.

RadioZET.pl/PAP