Ulga dla klasy średniej i zasada „złotówka za złotówkę”. Ekspert policzył, „wychodzi ABSURD”

Jeżeli dobrze to odczytuję, to dotyczy to sytuacji, kiedy w zaliczkach w ciągu roku podatnik dostawał ulgę, ale w grudniu dostał duża premię, miał nadgodziny i ostatecznie jego dochód roczny przekroczył te 133 692 zł. Według dzisiejszego stanu prawnego musi zwrócić całą ulgę, która dostał w zaliczkach. Jak zakładam, idea ma być taka, że za każdą złotówkę przekroczenia ponad 133 tys. ten zwrot będzie proporcjonalnie anulowany.