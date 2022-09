Waloryzacja 500 plus? Minister Maląg ujawniła plany rządu

Marlena Maląg w programie Gość Radia ZET została zapytana o waloryzację 500 plus. Prowadzący Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę, że inflacja “pożera” to świadczenie, a jego realna wartość to teraz około 352 złote.

- Jest szansa, że w przyszłym roku to będzie 600, 700 plus? - zapytał dziennikarz. - Polityka prorodzinna musi być systemowa, kompleksowa. Musimy spojrzeć, że w tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć, po pandemii, w trakcie toczącej się wojny na Ukrainie, mamy świadczenie 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, "Dobry start". To, na co może liczyć rodzic teraz przez 18 lat wychowując dziecko, to jest 120 tys. zł. W roku 2015 było to zero - przekonywała minister Maląg.

Waloryzacja 500 plus? Minister Maląg komentuje

- Będzie waloryzacja, czy nie ma na to szans, bo rozumiem, że nie ma na to pieniędzy przeznaczonych w budżecie? - drążył Rymanowski.

- Musimy podejmować działania, by wyjść z pułapki niskiej dzietności. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie dla rodziców, umożliwiające łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Myślimy nad rozwiązaniami wspierającymi rodziny - kontynuowała minister Maląg.

- Pani minister, unika pani odpowiedzi na moje pytanie - zwrócił uwagę Rymanowski.

- Na ten moment nie przewidujemy waloryzacji 500 plus. Zresztą budżet państwa jest już znany - odpowiedziała Maląg. Minister zaznaczyła, że rząd cały czas wspiera rodziny poprzez nowe programy.

