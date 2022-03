Zakaz handlu w niedziele zniknie przez wojnę? „Odciążenie pomocy socjalnej”

Do Polski przybywa coraz więcej uchodźców z Ukrainy. Do naszego kraju wjeżdżają we wszystkie dni tygodnia – z tego powodu rząd zawiesił zakaz handlu w niedziele na terenach, w których zatrzymało się najwięcej Ukraińców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, że sklepy powinny móc otwierać się w całej Polsce.