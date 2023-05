GUS: Polacy zbiednieli w 2022 roku. Urząd podał oficjalne wyliczenia

Inflacja zaczyna hamować: w maju 2023 w stosunku do kwietnia średnie ceny nie wzrosły nawet o jotę. Szybki szacunek rok do roku nie jest już tak korzystny: jest drożej o 13 procent. Tempo wzrostu cen spada, nie znaczy to jednak, że będzie to widać w sklepie: nominalne podwyżki mogą być podobnej wysokości, gdyż wyliczane są od już zwiększonej ceny. Wzrost zarobków w 2022 roku nie nadążył za inflacją: GUS podał, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę spadł w 2022 roku realnie o 2,6 procent.

GUS: dochód rozporządzalny realnie spadł w 2022 roku

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Pensje nie wzrastały w 2022 roku wystarczająco szybko, żeby nie przegrać z inflacją. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w 2022 roku w gospodarstwie domowym wzrosły o 15,2 procent rok do roku, osiągając wartość 1475 zł. Realnie były wyższe o 0,7 procent od wydatków z 2021 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1420 zł i były wyższe nominalnie o 14,9 procent, a realnie o 0,4 procent w stosunku do 2021 roku.

GUS ocenił, że w 2022 roku sytuacja materialna gospodarstw domowych, pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, realnie pogorszyła się. Urząd podał, że „wynika z wysokiego poziomu inflacji”.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2022 roku wyniósł 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 procent, ale realnie niższy o 2,6 procent od dochodu z 2021 roku.

W jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się seniorzy. Waloryzacja przeprowadzona w 2022 roku wyniosła 7 procent, inflacja zaś sięgnęła 14,4 procent. W rezultacie realne przychody emerytów i rencistów spadły o 4,7 procent – podał GUS.

RadioZET.pl/GUS/PAP