„Kaczyński zaakceptował 15. emeryturę". Wypłata przewidziana na wybory

15. emerytura ma pojawić się w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi. Zielone światło do wypłaty świadczenia miał dać prezes PiS Jarosław Kaczyński, który dał się przekonać parlamentarzystom obozu rządzącego. „Piętnastka” ma być wypłacona na zasadach „trzynastki”. - W czasie kampanii wyborczej bardzo trudno będzie odmówić - tłumaczył nam wcześniej dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, podczas dyskusji o szansach na pojawienie się 15. emerytury bądź drugiej waloryzacji świadczeń.

15. emerytura na wybory. Ile mogą dostać emeryci?

Serwis wyborcza.biz dowiedział się, że 15. emerytura ma być świadczeniem jednorazowym – przy czym warto pamiętać, że takie samo założenia dotyczyło 14. emerytury, ale wysoka inflacja i presja ze strony wyborców sprawiły, że wypłata została już na stałe wpisana w kalendarz. Wymaga to jednak każdorazowo uchwalenia odpowiedniej ustawy.

„Piętnastka” ma być wypłacana jak 13. emerytura, bez kryterium dochodowego. Każdy senior otrzymałby więc dodatkowo równowartość emerytury minimalnej, która w 2023 roku ma wzrosnąć do 1588,44 zł brutto. Zakładając, że świadczenie zostanie zwolnione z PIT, na rękę po odliczeniu składki zdrowotnej emeryci i renciści dostaliby 1445,48 zł.

- Ktoś te świadczenia musi sfinansować: czy to z podatków, czy z wyższych składek, czy z dodatkowych funduszy, które będą zapewne dalej powstawały. Trzeba się zastanowić, czy to na pewno racjonalne rozwiązanie – powiedział nam w rozmowie o 15. emeryturze dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

- Jeżeli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. To są na pewno kwestie, nad którymi ja będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował. Cały szereg tych działań, o których mówimy, jest przeze mnie omawiany — zadeklarował prezydent Andrzej Duda goszcząc w Radiu ZET.

- Pan prezydent zapowiedział „piętnastkę”, ale pojawia się pytanie, w jaki sposób ją sfinansujemy. Jeśli z podwyżki podatków, to mamy do czynienia coraz bardziej z sytuacją, że pokolenie pracujące musi finansować zapowiedzi polityczne. Nadejdzie moment, że to pokolenie nie będzie w stanie podołać oczekiwaniom rządzących – ostrzegł w rozmowie z RadioZET.pl szef Instytutu Emerytalnego.

Data ewentualnej wypłaty świadczenia nie jest jeszcze znana. Najprawdopodobniej dojdzie do niej w październiku 2023 roku – we wrześniu na konta seniorów trafiać będzie zapewne 14. emerytura.

RadioZET.pl/wyborcza.biz