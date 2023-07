Kredyt 2 procent. Odkryto pierwsze luki w przepisach

Bezpieczny kredyt 2 procent na początek dostępny jest w 4 bankach, wkrótce pojawić się mają kolejne oferty. - Klientów przyjmują już Bank Pekao, PKO BP, VeloBank i Alior Bank. Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który zarządza tym programem, zawarły jeszcze banki Spółdzielcze SGB. W kolejce czekają jeszcze Bank Ochrony Środowiska, Santander i mBank. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że rozmowy prowadzone są z 12 bankami. To kwestia kilku tygodni, może miesięcy, do końca roku będziemy mieć pełną jasność, które banki chcą uczestniczyć w tym programie i które będą uczestniczyły – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl i gethome.pl.

Kredyt 2 procent. Dziury w przepisach

- Wydaje się, że argumentów za tym, żeby się spieszyć jest więcej, ale to nie znaczy, że musimy takie decyzje podejmować z dnia na dzień. Zakładam, że kilka miesięcy wystarczy nam na zrobienie rozeznania, co dzieje się na rynku, a zwłaszcza – i tu sam jestem ciekaw – jak zareagują deweloperzy na pojawienie się nowego popytu. Liczę na to, że będziemy mieli do czynienia z eksplozją podaży. Ważne jest spokojne rozeznanie, mierzenia zamiarów na siłę, trzeba je dopasować do naszych możliwości, nie należy zadłużać się „pod korek”, trzeba mieć bufor bezpieczeństwa – podsumował Marek Wielgo.

Ekspert wyjaśnił, że w przepisach Pierwszego Mieszkania dopatrzono się jak na razie dwóch luk. Pierwsza z nich pozwala rodzinie na zakup dwóch odrębnych mieszkań na dwa różne kredyty 2 procent – muszą jednak zostać spełnione dość specyficzne warunki.

- Dwoje młodych ludzi, singli, kupuje sobie po mieszkaniu korzystając z bezpiecznego kredytu, a po kilku latach, gdy sformalizują związek ślubem, mają dwa mieszkania. Gdyby ta para żyłą ze sobą wcześniej, to trzeba pamiętać, że należy spełnić warunek nieprowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, ale w praktyce nie sądzę, żeby bank chciał to sprawdzać. Taka para stanie się właścicielami dwóch mieszkań: w jednym będą mogli zamieszkać, drugie będą mogli wynająć bez utraty dopłat od państwa – powiedział gość podcasty.

Drugi sposób pozwala na włączenie się rodziców prowadzących działalność gospodarczą w spłatę kredytu 2 procent zaciągniętego przez ich dziecko. Także i w tym przypadku niezbędne jest spełnienie dodatkowego warunku – posiadanie własnego biznesu.

- Jeżeli rodzice prowadzą działalność gospodarczą, mogą zatrudnić dziecko, zapewniając mu odpowiednią zdolność kredytową, dzięki temu może kupić mieszkanie za bezpieczny kredyt. Dla rodziców, szczególnie dzieci studiujących, byłby to niższy koszt niż wynajęcie na przykład w Warszawie. To też jest taki sprytny patent – wytłumaczył Marek Wielgo.

