Wyniki losowania Lotto z 25 listopada to: 9, 15, 25, 28, 38, 44. Kumulacja została rozbita przez gracza z miejscowości Radzionków w województwie śląskim. Szczęśliwy kupon wysłano w kolekturze przy ulicy Męczenników Oświęcimia 20a. Główna wygrana wyniosła dokładnie 12 070 149,20 zł. Dzięki "szóstce" trafionej w Radzionkowie lista Lottomilionerów liczy obecnie 1539 pozycji.

Jak informuje Totalizator Sportowy, w sobotę padło też 57 wygranych drugiego stopnia (6740,30), 3629 wygranych trzeciego stopnia (178,50) i 69071 wygranych czwartego stopnia (24,00). W Lotto Plus nie odnotowano głównej nagrody.

Jak grać w Lotto? W nowej kumulacji 2 mln zł

Kolejna okazja na zgarnięcie wielkich pieniędzy nadarzy się już we wtorek (28.11). W kumulacji na główną wygraną w Lotto znajdują się 2 mln zł. Po dopłaceniu złotówki do zakładu gracz wchodzi do gry o 1 mln zł w Lotto Plus. Z kolei pula nagród w Eurojackpot osiągnęła już 90 milionów złotych.

Aby zagrać w Lotto, należy samodzielnie, metodą na chybił trafił lub w sposób mieszany wytypować 6 liczb z 49. Koszt jednego zakładu to 3 zł. W grze Eurojackpot bierze udział 18 państw europejskich, w tym Polska. Gracze typują 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Koszt jednego zakładu to 12,5 zł.

Źródło: Radio ZET