Mentzen szczerze o 500 plus. „Oczywiście do likwidacji”

500 plus dla wielu Polaków stało się „świętością” – symbolem tego, że państwo może nie tylko zabierać w podatkach, lecz także coś od siebie dać. Z tego powodu niemal wszyscy liderzy partii politycznych zadeklarowali, że świadczenie będzie utrzymane po ewentualnym przejęciu przez nich władzy. W rozmowie z Wirtualną Polską z tego grona wyłamał się Sławomir Mentzen, który stwierdził, że jego zdaniem większość świadczeń powinna zostać zlikwidowana. Tymczasem PiS po wielu miesiącach przekonywania, że na podwyżkę 500 plus nie ma pieniędzy, najprawdopodobniej zmieniło zdanie. Przestraszyło się zaproponowanego przez Tuska babciowego, które może przemówić do dużej grupy wyborców.

500 plus do likwidacji. Mentzen nie chce „socjalu”

Mentzenowi z 500 plus nie po drodze – o tym można było usłyszeć w audycji „Gość Radia ZET”. Polityk stwierdził w niej wprost, że to „szkodliwe rozdawnictwo”. Został także zapytany o zlikwidowanie o 13. i 14. emerytury – tutaj nie miał już tak zdecydowanych poglądów, odpowiadając, że „nie wiem”

Oglądaj

„Cały socjal do likwidacji?” Z odpowiedzią na takie pytanie zmierzyć musiał się Sławomir Mentzen podczas wywiadu udzielanego Wirtualnej Polsce. Współprzewodniczący Konfederacji powtórzył swoje obiekcje do co świadczenia, wymieniając przy okazji kilka innych, dla których zdaniem polityka nie powinno być w Polsce miejsca.

- Pewnie nie cały. Do przemyślenia, co powinno zostać. Ale 500 plus, babciowe i tym podobne, na dekoder, na wakacje, na telewizor - oczywiście do likwidacji – zadeklarował Metzen. Okazało się jednak, że to jego opinia, która niekoniecznie musi być odzwierciedlona w oficjalnym stanowisku Konfederacji.

- Zgadza się. Te rozmowy jeszcze przed nami. Nie ma nic złego w tym, że mamy w Konfederacji różne poglądy – oświadczył Mentzen. W Radiu ZET powiedział, że „Konfederacja jeszcze zastanawia się nad swoim zdaniem”. Ugrupowanie zdobywa coraz większą popularność – głosowanie na partię zadeklarowało już 7 procent respondentów sondażu Kantar opublikowanego przez „Gazetę Wyborczą”. To wzrost poparcia o 2 punkty procentowe.

Z tego powodu pojawiły się sugestie, że Konfederacja może stać się koalicjantem PiS, o co został Mentzen został zapytany w Radiu ZET przez Bogdana Rymanowskiego, który przytoczył sugestie Donalda Tuska. - Jak zwykle kłamie. Nie prowadzimy żadnych rozmów z PiS, nie mamy w programie wychodzenia z UE – zaprzeczył współprzewodniczący Konfederacji.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska