Niepewna przyszłość 500 plus. Rzecznik rządu: to jest trudna decyzja, powiedzmy sobie wprost

500 plus ogromnie straciło na wartości z powodu inflacji: dziś można za nie kupić już tylko tyle produktów i usług, za które w 2016 roku (wtedy wprowadzono program) trzeba było zapłacić około 350 zł. Co jakiś czas wraca więc kwestia waloryzacji świadczenia: podwyżka dla emerytur wyniosła w 2023 roku 14,8 procent, wyrównanie inflacyjne powinno się więc także należeć rodzicom. O tym, że 500 plus czekają zmiany, mówiła między innymi Elżbieta Rafalska, która jako minister rodziny wprowadziła świadczenie.

500 plus z „bombą” przed wyborami?

O przyszłość programu 500 plus rzecznika rządu Piotra Piotr Müller pytał w audycji „Gość Radia ZET” Bogdan Rymanowski. Polityk na początku stanowczo odżegnał się od możliwości podwyższenia świadczenia, później przyznał jednak, że nie ma pewności, co zostanie obiecane przed wyborami. Dyskusje na ten temat mają trwać, ważnym wkładem mają być opinie wyrażane przez wyborców podczas spotkań organizowanych przez PiS w całej Polsce.

Oglądaj

Z wypowiedzi polityków PiS wynika, że partia szykuje dla beneficjentów 500 plus jakąś niespodziankę. - Tadeusz Cymański powiedział jednak niedawno „Super Expressowi”, że fajnie byłoby, gdyby taka waloryzacja była, 800 plus, i wprowadzone jednocześnie progi, jeśli chodzi o dochody – zauważył Bogdan Rymanowski.

- Po to są teraz te rozmowy z obywatelami, żeby dyskutować o tym, przecież jest tak, że ten program rodzi się właśnie w dyskusji. To jest pierwsza rzecz. Bo oczywiście można się zastanawiać, czy waloryzować program 500 plus, czy jednak szukać innych programów czy korekt podatkowych, jakichkolwiek innych działań inwestycyjnych czy rozwojowych. Budżet państwa jest w swoim zakresie ograniczony, i tak jest dwa razy większy, niż w 2015 roku – odpowiedział na to pytanie rzecznik rządu.

- Wszyscy prognozują, że właśnie dlatego, bo budżet korzysta na inflacji, będzie jakaś „bomba”, jeśli chodzi o obietnice – dociekał prowadzący audycję „Gość Radia ZET”.

- Nie, nie wiem, czy będzie 800 plus, po prostu nie ma takiej decyzji. Po prostu nie chce takiej deklaracji składać, bo teraz piszemy program wyborczy i będzie on ogłoszony na kolejną kadencję dopiero za kilka miesięcy. I to jest trudna decyzja, powiedzmy sobie wprost: bo budżet państwa ma określone ramy, one są większe niż były, ale w ramach tych limitów decydujemy, do kogo na koniec, w ramach redystrybucji, kierować te środki – przyznał Piotr Müller.

RadioZET.pl/Radio ZET